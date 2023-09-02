محافظ الشرقية: تنفيذ 18 ألف مشروع للشباب بتكلفة 3 مليارات جنيه

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و417 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و108 ملايين و644 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و924 مشروعا منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 31 أغسطس 2023.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير مشروعك بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا».

ديرب نجم تحتل المركز الأول في عدد المشروعات

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2583 مشروعا بقيمة 373 مليونا و401 ألف و 535 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2734 مشروعا بقيمة 356 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 820 مشروعا بقيمة 343 مليونا و744 ألفا و250 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.