127 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم مندوب مبيعات في 3 أيام

استقبلت دور العرض السينمائية عددا من الأفلام السينمائية في الأيام الأخيرة، والتي دخلت ضمن المنافسة، وكان من بينها فيلم مندوب مبيعات الذي طرح يوم الأربعاء الماضي الموافق 30 أغسطس.

مندوب مبيعات يواجه ضعفا في الإيرادات

ولكن على الرغم من طرح فيلم مندوب مبيعات منذ 3 أيام في دور العرض السينمائية، الا أنَّه حقق إيرادات ضعيفة حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوى فقد حقق يوم أمس الجمعة إيرادات بلغت 50.955 جنيه فقط لا غير، وبذلك يكون قد حقق فيلم مندوب مبيعات على مدار 3 أيام إيرادات بلغت 127 ألف جنيه فقط.

والفيلم يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين منهم بيومي فؤاد وأيتن عامر وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وعددا آخرا من الفنانين وهو من تأليف وإخراج حامد صالح.

وتشهد دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة عددا كبيرا من الأفلام التي دخلت ضمن المنافسة منها العميل صفر ووش في وش ومرعي البريمو و5 جولات وأولاد حريم كريم وغيرها.