قبل عرضه في السينمات اليوم.. تعرف على تفاصيل فيلم مندوب مبيعات

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأفلام الجديدة من بينها «مندوب مبيعات» بطولة الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد أيام من عرضه في سينمات دول الخليج العربي من بينها الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات والبحرين.

ويجمع فيلم مندوب مبيعات في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا بجانب بيومي فؤاد، من بينهم أيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، وائل عوني، أيمن قنديل، هبة عبد العزيز، يسرا المسعودي وإيمان يوسف، من تأليف وإخراج حامد صالح.

البرومو الدعائي لـ فيلم مندوب مبيعات

بخلاف فيلم مندوب مبيعات.. أفلام بيومي فؤاد في السينمات

وقبل طرح فيلم مندوب مبيعات في السينمات، يشارك بيومي فؤاد مجموعة من الأفلام المعروضة حاليا في السينمات من بينها «العميل صفر» مع أكرم حسني، «وش في وش» مع محمد ممدوح وأمينة خليل، «مستر إكس» مع أحمد فهمي، كما يعرض فيلم «فوي فوي فوي» الذي يشارك في بطولته مع محمد فراج ونيللي كريم.