معلومات عن فيلم «مندوب مبيعات» قبل عرضه بالسينمات غدا

ينطلق غدا الأربعاء فيلم «مندوب مبيعات»، بطولة الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد أيام من عرضه في صالات السينما بدول الخليج، ليُشارك بشكل رسمي في موسم أفلام صيف 2023.

ونعرض خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن فيلم مندوب مبيعات:

- تم طرح الفيلم يوم 17 أغسطس الجاري في دول الخليج، وحقق نجاحا كبيرا بمجرد طرحه، خاصة أن أحداثه تعتمد على إطار كوميدي تشويقي.

- الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمبر 2022 إلى مارس ومايو 2023.

- تم الاتفاق مع الشركة المنتجة للفيلم على عرضه بـ6 دول عربية من بينها مصر.

أبطال فيلم «مندوب مبيعات»

فيلم مندوب مبيعات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، لمياء كرم.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع «بيومي وسيد»، للسفر وانتحال صفة «مندوب مبيعات» في شركة «سعيد»، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.