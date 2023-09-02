انطلاق المرحلة الأولى لحملة «حقك تنظمي» بالشرقية.. اعرفي الأماكن

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم السبت من داخل وحدة طب الأسرة بدهمشا، التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، ويتم تنفيذها خلال الفترة 2-14 سبتمبر 2023 على مرحلتين.

المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي في 10 إدارات

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 2 حتى 6 سبتمبر، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة».

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، وعيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة، مشيدا بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجها مديرة إدارة تنظيم الأسرة بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل، كما أشاد بأداء الفرق الطبية بالوحدة، وخاصة مسئولة ملفات طب الأسرة بالوحدة، موجها بصرف مكافأة مالية لها 5 أيام هي وجميع العاملين بالوحدة.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور هشام مسعود يرافقه أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، عمل الفرق الطبية بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بقرية العجمي، مؤكدا أهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع المترددات علي الحملة، متفقدا عمل الفرق الطبية المتحركة الخاصة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمركز شباب العجمي.

وأوضح «مسعود» أن حملة «حقك تنظمي» تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

خدمات مجانية لجميع السيدات

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال 215 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و11 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 107 أطباء ومدربين، و315 ممرضة، و371 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

المرحلة الثانية للحملة في 9 إدارات

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها 9 إدارات، خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، وذلك في 9 إدارات هي «الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، أبو حماد، القرين، منشأه أبوعمر، صان الحجر».