محافظ الشرقية: الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير الطرق والكباري

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل أعمال التوسعة الكبرى التي شهدتها المحافظة في شبكة الصرف الصحي، لاستيعاب الزيادة السكانية المتلاحقة، وكذلك استيعاب احتياجات عدد من القرى المضافة إلى الشبكة بعد مد خدمات الصرف الصحي إليها لأول مرة، وذلك بالتزامن مع مشروعات أخرى لزيادة معالجة مياه الصرف وتحقيق الاستقرار في خدمات التيار الكهربائي وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

مواجهة أزمات التكدس المروري

وأضاف الدكتور ممدوح غراب في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم إنهاء معاناة عدد من المواطنين بالمحافظة بسبب انقطاع المياه في عدد من المناطق، وذلك بعد إنشاء العديد من محطات مياه الشرب، مضيفًا أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه بمحافظة الشرقية في مجال إنشاء وتطوير الطرق والكباري، وذلك بهدف مواجهة أزمات التكدس المروري بشوارع المحافظة، وتسهيل انتقال المواطنين والسلع بين مراكزها المختلفة.

الدولة أنفقت 2 مليار جنيه للنهوض بمنظومة الري

وحول تطوير أوضاع الري والزراعة بالمحافظة، ذكر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة أنفقت 2 مليار جنيه للنهوض بمنظومة الري بالمحافظة، التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية، حيث شمل ذلك تنفيذ العديد من مشروعات تبطين الترع بما يسهم في زيادة وصول المياه حتى نهاياتها وتحسين مستويات الري واستقرار خدماته في جميع مراكز المحافظة.