«زراعة الشرقية»: حصر مصانع الأعلاف لتحديد احتياجات الدولة

قال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في محافظة الشرقية، أنه تم إطلاق حملات رقابية بالتعاون بين مديريات التموين، الطب البيطري والزراعة للمرور المفاجيء على المحال التجارية، والمعالف التي تصرف الردّة المدعمة والمصانع، للتأكد من التزامها بالاشتراطات، وضبط المخالفين.

حملات للرقابة على المحلات والحظائر والمصانع

وقال رمضان، لـ«الوطن» إن مديرية الزراعة أطلقت الحملات الرقابية بدءا من 28 أغسطس المنقضي لمتابعة المصانع والرقابة عليها، بالإضافة إلى المحلات والمعالف التي تصرف الردة المدعمة أو استخدامهت الردة في الغرض التي صرفت من أجله، بالإضافة إلى الرقابة على عنابر تربية الماشية ومساحتها.

وتابع مدير الإنتاج الحيواني، أن الحملات المشتركة ما بين مديريات البيطري والزراعة والتموين، تستهدف المرور على مراكز تجميع الألبان، لافتا إلى منح شهادة الأيزو «شهادة الجودة» لمن توافرت لديهم للشروط والمواصفات، وكافة اشتراطات الأمان الحيوي.

حصر المصانع لتحديد احتياجات الدولة من الأعلاف

وأشار إلى أنه جاري توفير قاعدة بيانات وحصر بالمصانع الموجودة في المحافظة المنتجة للأعلاف، لافتًا إلى أهمية تلك الخطوة، والتي يمكن من خلالها تحديد احتياجات الدولة من الأعلاف لرؤوس الماشية والدواجن، وبالتالي من خلال المُنتج الكلي من الأعلاف والمطلوب منه لسد الحاجة، الذي يعود بالإيجاب على الثروة الحيوانية والداجنة والإكثار منها.

حصر مصانع الأعلاف والإضافات والمركزات بالشرقية

وأوضح مدير الإنتاج الحيواني، أن إجمالي احتياج الدولة من الأعلاف شهريًا بعد الحصر يصل إلى حوالي 650 ألف طن، لتحقيق الكفاية بالمحافظات، موضحًا أن إجمالي مصانع الأعلاف في الشرقية يتخطى الـ 100، وحوالي 50 مصنعًا للإضافات ومركزات الأعلاف، وبعد تحديد وحصر العدد من المصانع المنتجِة والكميات المنتجَة يمكن تحديد احتياج المحافظة وتوفيره وبالتالي تعزيز الثرة الحيوانية والداجنة.