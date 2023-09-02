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محافظ الشرقية: حياة كريمة نفذت 913 مشروعا بـ51 قرية ضمن المرحلة الأولى

كتب:

أسماء زايد
12:04 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الدكتور ممدوح غراب

الدكتور ممدوح غراب

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي المحافظة بجانب دعم أنشطتها الزراعية والصناعية.

تطوير المدارس

وأكد المحافظ، أهمية المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية بمحافظة الشرقية لتحسين الخدمات التعليمية والصحية الموجهة إلى المواطنين، خاصة بالمراكز الأكثر كثافة سكانيًّا بالمحافظة، مثل الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، حيث ضخت الدولة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، أكثر من 4 مليارات جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و650 مليون جنيه لإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى إنفاق بلغ 1.2 مليار جنيه لتحديث وتطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

الانتهاء من تنفيذ 913 مشروعًا داخل 51 قرية

وأوضح المحافظ، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أصبحت تنتشر داخل 31% من مساحة محافظة الشرقية، وتحديدًا بمركز الحسينية، لتشمل الانتهاء من تنفيذ 913 مشروعًا داخل 51 قرية ووحدة محلية كمرحلة أولى، مع التخطيط لامتداد مشروعات المبادرة إلى 5 مراكز أخرى بالمحافظة في المرحلة الثانية، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات مياه الشرب والصرف والصحة والتعليم والطرق والتموين وغيرها، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تتم بأيدي أبناء محافظة الشرقية، بما ساهم في توفير العديد من فرص العمل. 

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