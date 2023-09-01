تحرير 223 محضرا في حملات تموينية مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، حملات مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 223 محضرا خلال 48 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 223 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموين على مستوى المراكز

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

تنوع المحاضر التي تم تحريرها

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال يومين، بين عدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية منتهية الصلاحية وامتناع عن البيع، وتجميع بنزين، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص.