تحرير 15 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بمدن ومراكز البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية بمركزي دمنهور وأبو حمص، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا تموينيا.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط تاجر تمويني قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 45 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة، و3 تجار تموينيين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.

تحرير محاضر تموينية في حملة بالبحيرة

كما ضُبط مخبز تصرف في 6 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.