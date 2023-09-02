نصائح مرفق الكهرباء لحماية منزلك من الحوادث.. لا أسلاك تحت السجاد

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للأسر لحماية منازلهم من الحوادث الكهربائية للحفاظ على سلامتهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نصائح لحماية منزلك من الحوادث التي كشف عنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

نصائح لحماية منزلك من الحوادث

1- تجنب استخدام أي توصيلات كهربائية من مصدر واحد.

2- تأكد من أن جميع الدوائر الكهربائية الموجودة بالقرب من مصادر المياه تم تأمينها بقواطع أرضية.

3- عدم تمرير أي تمديدات للأسلاك تحت السجاد أو المفروشات حتى لا تتسبب في أي حريق.

4- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس حتى لا يتمكن للأطفال الوصول إليها.

5- قم بتبديل المقابس الجدارية التالفة بأخرى سليمة.

عادات خاطئة يجب تجنبها

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لبعض العادات الخاطئة التي يجب تجنبها خلال التعامل مع الكهرباء داخل المنزل للحفاظ على سلامة أفراد أسرتك

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

3- شراء ألعاب الأطفال كهربائية تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

4- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

5- عدم التأكد بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل بشكل دائم.

6- ملامسة أي مصابيح كهربائية حينما تكون مضاءة.

7- عدم وضع تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.