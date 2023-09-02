خطوات الاستعلام عن فاتورة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء سبتمبر 2023

يسعى مشتركو فروع وشبكات الكهرباء بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد الذين يصل عددهم ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك إلى إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 تمهيدا لعملية السداد

خطوات الاستعلام عن فاتورة سبتمبر 2023 بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددَا من الخطوات التي يجب اتباعها للمشتركين في 5 محافظات السابقة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 وهي كالتالي

** الخطوة الأولى :

اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه».

** الخطوة الثانية :

اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

** الخطوة الثالثة:

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

** الخطوة الرابعة:

اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

** الخطوة الخامسة:

إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

**الخطوة السادسة:

يمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023 بالمحافظات

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx ».

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx »

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx»

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx»

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد من خلال الرابط التالي«http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx»