بمحافظات مصر العليا.. 5 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023

بدء مشتركو شركات توزيع الكهرباء بفروع شبكات وإيرادات الواقعة بنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر، وقنا البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة لإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا عن شهر سبتمبر 2023

وحددت شركة مصر العليا عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، الخطوات التي يجب اتباعها لنحو ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل الشركة منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا» لإجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 الجاري كالتالي

أولا: رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وحددت الشركة خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، من خلال الرابط التالي «https://ueedc.com/autocode» واتخاذ عدد من الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى :

سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الخطوة الثانية :

تتم من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة:

تتم من خلال إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

الخطوة الرابعة:

تتم من خلال ضغط المشترك على كلمة «متابعة».

الخطوة الخامسة:

ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص به.