قبل ختام الدورة الأولى.. تعرف على نجوم مهرجان العلمين الجديدة

يختتم فريق «شارموفرز» فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذي أنطلق في يوليو الماضي وشهد إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية، والتي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام المهرجان، وينطلق الحفل مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

مجموعة متنوعة من الحفلات ما بين مختلف نجوم الغناء في مصر والوطن العربي شكلت ملامح مهرجان العلمين الجديدة، قدم الفنان تامر حسني أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، في 21 يوليو، وشهد الحفل عدد من المفاجآت أبرزها دخوله طائرا وهو يرتدى بذلة البطل الخارق «تاج» الذي قدمه في فيلم بنفس الاسم.

وفيما يلي أبرز النجوم الذين شاركوا في الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة:

- تامر حسني يوم 21 يوليو.

- أحمد سعد يوم 27 يوليو.

- راغب علامة ونانسي عجرم يوم 28 يوليو.

- مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يوم 3 أغسطس.

- محمد منير وحميد الشاعري يوم 4 أغسطس.

- تامر عاشور وإليسا يوم 5 أغسطس.

- الموسيقار عمرت خيرت يوم 10 أغسطس.

- بهاء سلطان وكارول سماحة يوم 10 أغسطس.

- حفلة متنوعة (مسار إجباري - مسلم - رضا البحراوي) يوم 11 أغسطس.

- حكيم ومحمد محسن يوم 17 أغسطس.

- أنغام يوم 18 أغسطس.

- سهر شعبية لـ (محمد عدوية - محمود الليثي - مسلم) يوم 24 أغسطس.

- الرابر الأمريكي روس وفريق «شارموفرز» يوم 25 أغسطس.

- فريق «كايروكي» يوم 26 أغسطس.

- حفلا (دابل زوكش - الصواريخ - عمر كمال - أبو) يوم 31 أغسطس.

- حفلا لـ (ويجز - زياد ظاظا - عيسى وأسود) يوم 1 سبتمبر.