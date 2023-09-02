حفلات اليوم.. وليد توفيق بمهرجان القلعة وشارموفرز في العلمين

تعيش مصر في موسم الصيف انتعاشة فنية كبيرة، إذ يتمتع جمهورها باثنين من أكبر المهرجانات الفنية المقامة الآن سواء داخل القاهرة من خلال مهرجان القلعة للموسيقي والغناء وخارجها من خلال مهرجان العلمين المقام فى مدينة العلمين الجديدة.

وليد توفيق في مهرجان القلعة وشارموفرز بالعلمين

وتتوالى يوميًا الحفلات الغنائية والموسيقية التي تزين القاهرة والعلمين من خلال هذه المهرجانات ولكن كان الملفت أيضا للانتباه هو حرصهم الشديد على التنوع في تقديم الأشكال الموسيقية المختلفة لإرضاء كل الأذواق.

ويشهد مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر ليلة طربية في حفل غنائي يقيمه مهرجان القلعة للموسيقي والغناء من خلال صوت الفنان وليد توفيق الذي يقدم خلاله عدد كبير من أغانيه المميزة التي طالما ظلت عالقة بأذهان الأجيال السابقة.

أما مهرجان العلمين فاختار أن تكون ليلته اليوم مغازلة للجيل الجديد من خلال حفل غنائي تسيطر عليه الأجواء الشبابية تحييه فرقة شارموفرز وستقدم خلاله عدد كبير من أغانيهم التي تسيطر عليه أجواء المرح والطاقة.