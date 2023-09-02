نشر مطبوعات «المسرح التجريبي» على الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان

نشر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مطبوعات الدورة 30 بصيغة «PDF» على موقع المهرجان، وكذلك على التطبيق الخاص به.

وكان الدكتور محمد سمير الخطيب، عضو اللجنة العليا للمهرجان، أعلن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها في الدورة الجديدة من المهرجان، والذي بدأت فعالياته أمس الجمعة، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري، على 11 مسرحًا بالقاهرة.

إصدارات المسرح التجريبي

وأشار «الخطيب» إلى أن مهرجان المسرح التجريبي أصدر 6 عناوين خلال الدورة الحالية، تتنوع ما بين ترجمات لدراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي «الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا» تأليف الدكتور عمر فرتات، و«تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح» تأليف الدكتور شيماء مكرم.

كما تشمل الإصدارات، «الأدائية» من تأليف إيريكا فيشر ليشته، وترجمة الدكتورة مروة مهدي عبيدو، و«فن المسرح» تأليف جيمس هاملتون، وترجمة أحمد عبدالفتاح.

كما يصدر المهرجان أيضا كتاب «مهرجان أبوالهول.. أول مهرجان ميتافيرس في العالم»، من تأليف هايل علي المذابي، وكتاب «نظرية الدراماتورجيا» تأليف جانيك زاتوفسكي، وترجمة أحمد عبدالفتاح.

مهرجان المسرح التجريبي الدورة الـ30

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.