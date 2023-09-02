تطعيم عمال النظافة ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي في مركز مطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، عن بدء تطعيم عمال هيئة التجميل والنظافة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، حرصا على سلامتهم وصحتهم لحمايتهم من الإصابة بالفيروسات نتيجة التعامل المباشر مع النفايات والمخلفات.

حماية عمال النظافة من الفيروسات

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز مطاي بمحافظة المنيا، إن الوحدة المحلية استقبلت فريق تطعيم مكافحة الفيروسات الكبدية بمقر مجلس مدينة مطاي، حيث تنتقل فرق التطعيم من الإدارات الصحية لمقر المجالس المحلية بهدف توفير الحماية اللازمة لعمال النظافة من الفيروس.

استكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين

وأضاف رئيس مركز مطاي، أنه يجري تطعيم جميع عمال النظافة والتشجير على مستوى المركز والقرى بالجرعة الأولى، واستكمال السلسلة التطعيمية لجميع العاملين بالثلاث جرعات لتغطية الفئة المستهدفة.