ضبط عصابة للنصب على المواطنين في محافظة المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة المنيا لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في النصب على عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل البلاغ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا قيام شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.

ضبط المتهيمن بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والعثور بحوزتهما على هاتفين محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.