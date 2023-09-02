رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة: «دايمًا بيبهرني»

كتب:

أمنية شريف
03:26 م | السبت 02 سبتمبر 2023
زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة

زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة

مع التقليعات الجديدة لجأ الزوج أشرف حلمي للتعبير عن حبه على طريقته الخاصة، من خلال بوكيه رنجة وكفتة، ليحتوي على الأكلات المفضلة التي تُحبها رفيقة دربه، ثم التقطا معًا بعض الصور التي حازت على إعجاب المواطنين.

بوكيه رنجة وكفتة

وقدم «حلمي» لزوجته بوكيه من الرنجة والكفتة ليعبر عن حبه لها، وامتنانًا لدورها في حياته لتطير فرحًا بالمفاجآت التي تسعدها، لتبتسم «وفاء» وتتذكر الأيام الأولى في علاقاتهما، وإنه دائم الحب والإبهار لها، لمعرفة باقي التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

أب يهدي ابنته بوكيه ورد بعد امتحان الفيزياء بالمنوفية: «فخور بيها»

«بوكيه ورد».. هدية ولي أمر إلى ابنته أمام لجنة الامتحان

كيف أوقعت أشهر عازب في السينما؟.. قصة حب عبد السلام النابلسي وزوجته

«علي ومها» قصة حب ممزوجة بالفن.. جدارياتهما تزين شوارع أسوان (فيديو)

رامي عياش يبدأ حفل فاشون شو مايكل سينكو بأغنية «أجمل قصة حب»

بدأت بفقدان إخوتهما.. «ويليام وماريا» قصة حب ولدت من قلب معاناة مرفأ بيروت

أولها خناقة وآخرها حب.. كيف بدأت قصة زواج حسن يوسف وشمس البارودي؟
بقلم أمنية شريف