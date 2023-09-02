زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة: «دايمًا بيبهرني»
كتب:
أمنية شريف
03:26 م | السبت 02 سبتمبر 2023
زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة
مع التقليعات الجديدة لجأ الزوج أشرف حلمي للتعبير عن حبه على طريقته الخاصة، من خلال بوكيه رنجة وكفتة، ليحتوي على الأكلات المفضلة التي تُحبها رفيقة دربه، ثم التقطا معًا بعض الصور التي حازت على إعجاب المواطنين.
بوكيه رنجة وكفتة
وقدم «حلمي» لزوجته بوكيه من الرنجة والكفتة ليعبر عن حبه لها، وامتنانًا لدورها في حياته لتطير فرحًا بالمفاجآت التي تسعدها، لتبتسم «وفاء» وتتذكر الأيام الأولى في علاقاتهما، وإنه دائم الحب والإبهار لها، لمعرفة باقي التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــــــا.