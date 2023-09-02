زوج يهدي زوجته بوكيه كفتة ورنجة: «دايمًا بيبهرني»

مع التقليعات الجديدة لجأ الزوج أشرف حلمي للتعبير عن حبه على طريقته الخاصة، من خلال بوكيه رنجة وكفتة، ليحتوي على الأكلات المفضلة التي تُحبها رفيقة دربه، ثم التقطا معًا بعض الصور التي حازت على إعجاب المواطنين.

بوكيه رنجة وكفتة

وقدم «حلمي» لزوجته بوكيه من الرنجة والكفتة ليعبر عن حبه لها، وامتنانًا لدورها في حياته لتطير فرحًا بالمفاجآت التي تسعدها، لتبتسم «وفاء» وتتذكر الأيام الأولى في علاقاتهما، وإنه دائم الحب والإبهار لها، لمعرفة باقي التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــــــا.