«بوكيه ورد».. هدية ولي أمر إلى ابنته أمام لجنة الامتحان

لم يجد أبلغ من الورد للتعبير عن مشاعره تجاه ابنته، وتقديره لمجهودها فى الثانوية العامة، لتُفاجأ «ابتسام»، الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بمدينة أسيوط، بوالدها يستقبلها بفرحة غامرة أمام لجنة امتحان اللغة الفرنسية، حاملاً «بوكيه ورد»، وعلى وجهه ابتسامة حانية، فى لافتة لاقت ردود فعل وإعجاب أولياء الأمور والطالبات أمام المدرسة.

وقال هيثم أبوالنصر، ولى أمر الطالبة «ابتسام»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه ظل يفكر طويلاً لمفاجأة ابنته، التى تشعر بضغوط نفسية شديدة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وخطر بباله أكثر من سيناريو، حتى هداه تفكيره إلى شراء «بوكيه ورد»، وانتظار ابنته أمام اللجنة دون علمها، مضيفاً: «الهدف منه إنها تحس إن أهلها بيشجعوها ومقدرين تعبها ومجهودها، وإننا راضيين بأى نتيجة تحصل عليها، طالما بتعمل اللى عليها فى المذاكرة والامتحانات».

وأضاف ولى أمر الطالبة «ابتسام» أن ما فعله رسالة إلى جميع أولياء الأمور، بالوقوف بجوار أبنائهم ودعمهم نفسياً فى مختلف المواقف، وأن يرضوا بأى نتيجة يحققها الأبناء، دون التأثير على نفسية أبنائهم من طلاب الثانوية العامة.

لم تخفِ الطالبة ابتسام هيثم سعادتها ودهشتها بالمفاجأة، وعبّرت عن فرحتها الشديدة بما فعله والدها أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة وسط زملائها، وحضور أولياء الأمور، مؤكدة أنها شعرت بالفخر والامتنان الشديد له، عاقدة العزم على فعل كل ما فى وسعها لتحقيق أمنيات والدها، ورضاه عنها فى الامتحانات المقبلة.