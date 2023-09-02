«البريد المصري».. حكاية شريك نجاح مهرجان العلمين الجديدة

حقق مهرجان العلمين في دورته الحالية نجاحاً كبيراً، ما جعل مدينة العلمين الجديدة وجهة سياحية جديدة لمصر، وافتتحت فعاليات مهرجان العلمين ببطولة لكرة القدم الشاطئية وسط مشاركة العديد من نجوم كرة القدم، كما أن مدينة العلمين لا تقتصر على كونها مدينة سياحية فقط، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك مدينة سكنية أيضاً.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، بعض المعلومات عن البريد المصري أحد أهم رعاة مهرجان العلمين في دورته الحالية وفقاً لبيانات البريد المصري:

البريد المصري نفذت خطتها الشاملة للتطوير

تعد هيئة البريد المصري أحد أبرز رعاة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الحالية، وكانت هيئة البريد قد نفذت خطتها الشاملة لتطوير البريد المصري، حيث وصل عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من 4385 على مستوى الجمهورية، كما حقق البريد المصري فائضا ماليا ضخما خلال عام 2022 يقارب نحو 4 مليارات جنيه.

البريد المصري شريك نجاح مهرجان العلمين

وطورت الهيئة القومية للبريد محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري وعلى رأسها خدمات منصة مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر، بالإضافة إلى خدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وأطلق البريد المصري تطبيق «يالا yalla» لتقديم العديد من الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باي سكاي.