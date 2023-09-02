ما موقف الجامعات من تطبيق نظام الهندسة 4 سنوات؟

أكد الدكتور محمد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن لجنة القطاع تواصل حالياً مراجعة كل اللوائح المقدمة من كليات الهندسة والمعاهد الهندسة للمجلس بشأن تطبيق الأطر المرجعية الجديدة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين، بما يسمح لبعض منهم إمكانية الانتهاء من دراسة مقرراتهم في مدة أقل من 5 سنوات، والتي قد تصل إلى 4 سنوات، طبقًا للمستوى الأكاديمي للطالب وقدراته في الانتهاء من المقررات.

«هندسة عين شمس» في المراحل الأخيرة لمراجعة لوائحها

وأضاف رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أن لائحة كلية الهندسة جامعة عين شمس في مراحل المراجعة النهائية من قبل لجنة القطاع، لافتا إلى أكثر من 30 كلية ومعهدا تقدمت حتى الآن بطلبات المراجعة للأطر المرجعية بعد تعديل اللوائح الخاصة بنظم الدراسة، منوهاً بأن الأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر.

متابعة لحظية من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات

وتابع رئيس لجنة القطاع الهندسي، أن هناك متابعة لحظية من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات بشأن متابعة كل التعديلات والتغيرات الخاصة بأعمال لوائح الكليات.