«التعليم العالي»: آخر موعد لتسجيل اختبارات قدرات تنسيق الدبلومات الفنية غدًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا الأحد آخر موعد لتسجيل رغبات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والذي بدأ منذ يوم الخميس 31 أغسطس الماضي، لافتة إلى أن الطلاب يبدأون اليوم أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية وحتى 4 سبتمبر الجاري.

كليات تتطلب أداء اختبارات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، جاءت على النحو التالي:

- كليات الفنون الجميلة «عمارة- فنون» بجامعات «حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر شعبة فنون فقط».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان- بنها- بني سويف- دمياط- طنطا».

رابط التسجيل في اختبارات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية

وأشارت الوزارة، إلى أن رابط التسجيل في اختبارات القدرات للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، هو رابط موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات لتنسيق الدبلومات الفنية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنــا.

الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

كتابة كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية «الصناعية».

مراجعة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للغاية.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات.

يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات.