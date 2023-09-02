إقبال كبير من الفرنسيين.. كل ما تريد معرفته عن معرض رمسيس في باريس

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الحالي، حدثاً ثقافياً فريداً من نوعه، حيث يجري تنظيم معرض ضخم لأبرز ما يتضمنه تابوت الملك رمسيس الثاني، أحد أبرز الوجوه الفرعونية التي حكمت مصر في العصور القديمة.

كنوز فرعون حكم مصر لـ67 عاماً

وبحسب قناة «فرانس 24» فإن المعرض، الذي افتتح في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في 6 من الشهر الجاري، يشتمل على كنوز الفرعون المصري الشهير رمسيس الثاني، الذي حكم مصر لأطول مدة، وصلت إلى 67 عاماً، وتزوج من الملكة نفرتاري، التي توصف بأنها كانت أجمل امرأة في العالم، ووصل عدد أبنائه إلى 50 ابناً على الأقل، بالإضافة إلى نحو 60 ابنة، ويعتبره المؤرخون أنه كان ملكاً غير عادياً.

واعتبرت بينيديكت لواييه، عالمة المصريات، أن هذا المعرض حدثاً استثنائياً ونادراً جداً ومذهلاً، مؤكدة أن باريس ستكون المدينة الأوروبية الوحيدة التي تستضيف هذا المعرض.

زارت مؤمياء رمسيس الثاني فرنسا عام 1976 لإنقاذها

وأشارت إلى أن باريس ستكون المدينة الوحيدة التي تعرض تابوت رمسيس الثاني، بفضل تعاون غير مسبوق بين فرنسا ومصر، بينما أعلن منظمو المعرض عن بيع أكثر من 145 ألف بطاقة دخول، وذلك من قبل افتتاح الحدث الجديد.

وزارت مؤمياء رمسيس الثاني فرنسا عام 1976، لانقاذ المؤمياء التي غزاها العفن والفطريات، كما وينتقل المعرض من باريس للولايات المتحدة وأستراليا، ويحتوي على أكثر من 180 قطعة أصلية، بعضها لم يعرض يوماً خارج مصر.