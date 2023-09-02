سعر الدولار اليوم السبت بختام التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت في مختلف البنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الدولار اليوم حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته البنوك على مواقعهم الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.