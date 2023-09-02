سعر الدولار اليوم السبت 2-9-2023 في البنوك المصرية.. متوسط الشراء 30.75 جنيه

استقر سعر الدولار اليوم السبت 2-9-2023 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

في حين سعر الدولار اليوم السبت في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.