7 نصائح للتسوق عبر الإنترنت.. اعرف مع مَن تتعامل

زاد الإقبال ومعدلات التسوق عبر الإنترنت، خلال السنوات الأخيرة، وقدمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نصيحة لكل المواطنين الراغبين في التسوق عبر الإنترنت لمنع أي تلاعب أو مشكلات، ومن يريد شراء سلع من تاجر تجزئة على الإنترنت أو من موقع للمزادات، لا بد من اتباع الخطوات التالية ومنها ما يلي..

اعرف مع مَن تتعامل

أي شخص يمكنه تأسيس متجرعلى الإنترنت واستخدام أي اسم ويجب التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت، وفي حالة تلقي رسالة بريد إلكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها .

حدد ما تشتريه على وجه التحديد

لا بد من معرفة وقراءة بيانات المنتج قراءة دقيقة ويمكن التركيز على المنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة بأسعار رخيصة يصعب تصديقها قد تكون منتجات مقلدة.

التكلفة

اعرف الأسعار بالمواقع المختلفة ثم قارن العروض واحسب الشحن والتسليم وراعِ احتياجاتك وميزانيتك في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء ولا ترسل مبالغ نقدية تحت أي ظرف من الظروف.

تحقق من شروط البيع

هل يمكنك رد المشتريات واستعادة أموالك بالكامل إذا لم يرضك ما اشتريته؟ وفي حالة قيامك برد المشتريات تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.

الاحتفاظ بأدلة ورقية

يجب طباعة سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت والاحتفاظ بها وبيانات المنتج وسعره والفاتورة التي تظهر على الإنترنت وتنبه لأي خصومات تحسب عليك بدون وجه حق.

ممنوع إرسال معلوماتك المالية بالبريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني ليس وسيلة آمنة لنقل المعلومات المالية مثل رقم بطاقتك الائتمانية ورقم حسابك.

تحقق من الخصوصية

لا بد من معرفة سياسة الخصوصية للموقع فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا فإذا لم تجد سياسة للخصوصية أو إذا عجزت عن فهمها فكر في التعامل مع مكان آخر يقدم خدمة أفضل للمستهلكين.