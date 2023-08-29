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محافظة القاهرة تنفي إزالة مقبرتي أحمد شوقي والإمام ورش

كتب:

وائل فايز
12:40 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
مقبرة أمير الشعراء

مقبرة أمير الشعراء

نفت محافظة القاهرة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة مقبرتي الإمام ورش، صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقي، ضمن أعمال التطوير التي تتم في المنطقة.

وأكدت محافظة القاهرة، أنّ ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، مناشدة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.