«الوفد»: قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم جاء بعد مشوار من العطاء

أشاد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، بقرار جمعية الأمم المتحدة الأخير، وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شاب العالم داخل مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن تلك الخطوة واحدة من أبرز الخطوات الإيجابية التي حظت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا القرار من الأمم المتحدة جاء بعد مشوار طويل من العطاء خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الشباب المصري في تنظيم المنتدى، ولفت إلى أن الشباب المصري كان حريصا على أن يكون منتدى شباب العالم عالمي بكل المقاييس.

ولفت نائب رئيس حزب الوفد إلى أن هذا القرار الذي صدر من الأمم المتحدة يعود إلى الإرادة القوية والقيادة الرشيدة لدى الدولة المصرية في التعامل مع ملف الشباب، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تمكين الشباب وإزالة العقبات، كما أن الدولة المصرية حرصت أيضا على الاستماع إلى آراء هذا الشباب، وذلك عبر الورش التي أقيمت في المنتدى بنسخه السابقة، والذي حرص على حضوره الشباب العربي والدولي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.