«إرادة جيل» عن قرار الأمم المتحدة: النموذج المصري في تمكين الشباب أصبح عالميا

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بقرار المتعلق بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في تمكين الشباب، وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

محسن الفحام: قرار الأمم المتحدة الخاص بمنتدى شباب العالم يؤكد سير الدولة على الطريق المستقيم

وقال الفحام لـ«الوطن»، إنَّ قرار الأمم المتحدة الخاص بمنتدى شباب العالم يؤكّد أن الدولة تسير على الطريق المستقيم لتمكين الشباب داخل الهيكل العام للدولة وأنها تحرص على الاستماع للشباب بشكل ديمقراطي أمام مختلف دول العالم، وتؤكد قوة دورهم في بناء البلاد وذلك من خلال المؤتمرات والمنتديات الشبابية التي يتصدرها منتدى شباب العالم.

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «اعتماد الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم كونه بادرة لتمكين الشباب تؤكّد أهمية المنتدى لمصر ويكشف كيف يرى العالم خطط الدولة للارتقاء بالشاب والأخذ بآرائهم في صنع القرار».

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول تعتمد نماذج الأمم المتحدة لتمكين الشباب

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بعد توافق الآراء على قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال، وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس، وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.