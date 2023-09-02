إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « مسعد ع م»، 54 سنة، مقيم دمنهور، «عمر م ع »، 28 سنة، «أحمد ال ال»، 33 سنة، «أحمد م ع»، 19 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.