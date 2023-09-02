سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية.. تعرف على سعره

يرغب كثير من المواطنين في معرفه أسعار الذهب بشكل لحظي وعلى مدار اليوم، وبالتحديد عيار 21 الأكثر شيوعاً ورواجا في مصر، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب 21 اليوم السبت خلال بداية التعاملات المسائية، بحسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات المسائية 2526 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات المسائية 2210 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات 1894 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات 17680 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.