«جولد بيليون»: هذا ما سيحدث في أسعار الذهب الأيام المقبلة

أغلقت أسعار الذهب المحلية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، في ظل تراجع الطلب على الذهب المحلي إلى جانب تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.

افتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 2210 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 2215 جنيها للجرام ليشهد انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 2.6% ويفقد 60 جنيها من قيمته مسجلًا أدنى مستوى خلال الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

سيطر الهبوط التدريجي على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي وذلك بسبب أخبار عن تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية وهو ما دفع سعر الصرف إلى التراجع لينعكس هذا بالسلب على سعر الذهب المحلي، منذ كون دولار يستخدم في تسعير الذهب، بحسب جولد بيليون.

حاول الذهب خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسره بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولًا للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيها للجرام.

انخفاض الأسعار سيدفع حائزي الذهب في مصر إلى البيع خوفًا من حدوث المزيد من التراجعات في الأسعار بشكل يسبب لهم خسائر، وهو ما سيعمل على زيادة المعروض من الذهب وسيدفع السعر إلى المزيد من التراجع.

ضعف السيولة النقدية في الأسواق وعدم توازن العرض والطلب تسبب في تحركات كبيرة في أسواق الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة مع تزايد الاشاعات والتسريبات بإمكانية حدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي عمل على تحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليؤثر على أسعار الذهب.

1500 كيلو من الذهم تم دخولها لمصر في مبادرة زيرو جمارك

هذا بالإضافة إلى اعلان وزارة المالية أن إجمالي الذهب الذي دخل مصر من خلال مبادرة «زيرو جمارك» منذ بدايتها في 11 مايو وحتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 1500 كيلو جرام من الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.

وتساهمت هذه الأخبار معنويًا في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة أن قطاع عريض من الأسواق ينتظر المزيد من الهبوط في سعر الذهب وبالتالي يحدث عزوف عن الشراء عند المستويات الحالية الأمر الذي يزيد من المعروض.

وصرح رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريحا أعضاء الشعبة العامة للذهب.