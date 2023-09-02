رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم السبت.. اعرف وصل لكام

كتب:

مارينا رؤوف
03:28 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، في بداية التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2205 جنيهات، مقابل 2210 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2520 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2205 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1890 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها.

اقرأ المزيد:

جولد بيليون: الذهب حقق مكاسب عالمية للأسبوع الثاني على التوالي

«جولد بيليون»: هذا ما سيحدث في أسعار الذهب الأيام المقبلة

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-9-2023 .. اعرف عيار 21 بكم؟

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.