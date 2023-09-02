سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات اليوم.. كم يبلغ الآن؟

يرغب قطاع كبير من المواطنين في التعرف على أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديداً عيار 21 الأكثر شيوعاً داخل مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب 21 اليوم السبت بمنتصف التعاملات، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بمنتصف التعاملات 2526 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في منتصف التعاملات 2210 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات 1894 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات 17680 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.