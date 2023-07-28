رئيس إريتريا: اقترح وضع استراتيجية لتطوير التعاون بين روسيا وأفريقيا

قال أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، إنه يتوقع من القمة الروسية الأفريقية تسليط الضوء على أسس شركاتنا الاستراتيجية، ومن خلال هذه الشراكة علينا أن نأخذ في عين الاعتبار المسائل الهامة التي تتصدر أجندتنا اليوم، واقترح تشكيل آلية لوضع وثيقة تحتوي على استراتيجية تطوير التعاون بين روسيا والقارة الأفريقية.

وأضاف «أفورقي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، وتعرضها قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاستراتيجية عليها ألا تكون أساسا عاديا للتعاون، ولكن نحتاج إلى مزيد من ذلك، نحتاج إلى المجالات المحدودة للتعاون في إطار هذه الاستراتيجية، وعلينا أن نبلور ورقة للمشاريع المحددة في كل قطاع على حدى.

وتابع: «نحتاج إلى بلورة الخطط واسعة النطاق وتأخذ في عين الاعتبار التفاصيل الدقيقة، وعلينا تعبئة الجهود فاعتقد أن روسيا وأفريقيا والصين والشركاء الآخرين في خارج المنطقة مثل أمريكا اللاتينية وآسيا، عليها أن تعمل على بحث عن هذه المشاريع، وفيما يخص الخطط فهي تتطلب الموارد».

وواصل: «في قارة أفريقيا أكثر من 60% من الموارد العالمية ويمكن أن نستفيد منها وتعبئتها في صالح مشاريعنا في الصناعة وقطاعات أخرى، حان الوقت لاستغلال مواردنا، وعلى يقين بأن روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم لهذه الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأفريقيا».