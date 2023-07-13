«إريتريا»: قمة دول الجوار تسهم في تأمين مناخ جيد لحل الأزمة السودانية

هنأ الرئيس الإريترى، أسياس أفورقى، الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنظيم قمة دول جوار السودان، قائلاً: «نرى فى المبادرة مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلاله ووجود مناخ ملائم للشعب السودانى حتى ينتقل إلى بر الأمان، وهذا يحتاج إلى خطة وجهود ومساعدة».

«أفورقى»: لا يوجد مبرر للحرب.. ويجب إعطاء الفرصة للشعب السودانى لتحديد مصيره بنفسه

وأضاف «أفورقى»، خلال القمة: «مبادرة قمة دول جوار السودان تقود فى نهاية المطاف إلى تأمين المناخ الملائم للشعب السودانى، وكل دول الجوار تساعد السودان لحل مشكلاته وأزماته ولا يوجد تدخلات خارجية أو محلية».

وتابع: «قمة دول جوار السودان فرصة لبدء عمل جماعى بهدف تأمين المناخ فى السودان، لكى تنعم كل الدول المجاورة بالاستقلال والتعاون مع السودان»، مشيراً إلى أن تأمين المناخ يعنى منع أى تدخلات خارجية تحت أى مسمى، سواء كانت مسميات إنسانية أو التدخلات العسكرية.

وأكد أهمية مبادرة قمة دول الجوار: «هذه المبادرة طيبة وتعد بداية لمسيرة طويلة للغاية من أجل الانتقال من الحالة التى يعانى منها الشعب السودانى إلى بر الأمان، إذ إنها ستحتاج إلى مجهود ووقت وإمكانيات»، وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ذات مراجع عملية حتى يتمكن الشعب السودانى من الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لكل الدول المجاورة.

ونوه بأنه لا يوجد مبرر للحرب فى السودان، والمطلوب إعطاء فرصة للشعب الذى أطاح بنظام بائد دمر السودان اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، أن يختار مصيره بنفسه، مؤكداً أن هذه المبادرة طيبة ويجب أن يكون لها نفس طويل ورؤى واضحة وآليات فعالة وعملية: «تاريخ المنطقة أو الإقليم الذى نعيش فيه فريد من نوعه، وأعتقد أن حل المشكلات فى هذه المنطقة يعتمد كثيراً على ما سينتج من هذه المبادرة لتأمين المناخ للشعب السودانى».