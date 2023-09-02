موعد حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي بمهرجان القلعة

يستمر مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تقديم حفلاته الغنائية المتنوعة والمتميزة، والتي تحظى بحضور جماهيري كبير، خاصة أن سعر التذكرة 60 جنيها فقط، ومن ضمن جدول المهرجان حفل لشيخ المنشدين ياسين التهامي.

موعد حفل المنشدين ياسين التهامي بمهرجان القلعة

ومن المقرر أن يقام حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، يوم الاثنين القادم الموافق 4 سبتمبر، فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

ويسبق حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي بمهرجان القلعة حفل للمنشد أحمد العمري، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ليقدم العديد من الابتهالات والأناشيد الدينية فمنها «رباه يا من أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلي».

وليد توفيق يحيي حفلة اليوم من مهرجان القلعة

ويحيي الفنان وليد توفيق، حفلة اليوم من مهرجان القلعة، إذ حرص على مشاركة جمهوره جزءاً من البروفات الخاصة للحفلة، عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليه: «من بروفات حفل الليلة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الحبيبة مصر.. كونوا على الموعد الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة».