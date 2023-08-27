سهرات غنائية يومية حتى 7 سبتمبر المقبل بمهرجان القلعة.. أبرزها حفل ياسين التهامي وعلى الحجار

تستمر فعاليات مهرجان القلعة حتى السابع من سبتمبر المقبل بعد النجاح الكبير الذى شهدته حفلات الأيام الأولى، حيث جذبت عددا هائلاً من عشاق الطرب الأصيل.

وترفع الدورة الـ31 شعار «كامل العدد»، وتتراوح أسعار التذاكر حول 60 جنيهاً لليوم الواحد، حيث يجرى تنظيم حفلتين غنائيتين يومياً. ويضم المهرجان 45 حفلاً يقدمها أبرز نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم عمر خيرت، وهانى شاكر، وعلى الحجار، ومدحت صالح، وهشام عباس، وفايا يونان، وفريق وسط البلد، ووليد توفيق، وعزيز مرقة، والشيخ ياسين التهامى، ونسمة محجوب، ومصطفى حجاج، وغالية بن على، ولينا شاماميان.

ويضم المهرجان جدولاً حافلاً، بعد النجاحات العديدة التى حققها خلال الأيام الماضية، حيث يشهد اليوم، 28 أغسطس، حفل الفنانة سيمون، يليها المطرب هشام عباس، وغداً تشدو الفنانة منى بوركهارد وفرقتها، ثم مصطفى حجاج وفرقته، أما يوم 30 أغسطس فينظم المهرجان حفل النجم مصطفى شوقى، يليه حفل الفنانة التونسية غالية بن على، وفى اليوم التالى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجى، يليه ليلة غنائية يحييها الفنان الكبير على الحجار، فيما ينظم المهرجان فى الأول من سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية، ثم حفل النجم عزيز مرقة.

ويشهد يوم 2 سبتمبر حفل سعيد الأرتيست، يليه النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق، و3 سبتمبر حفل هشام خرما، ثم لينا شاماميان، و4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمرى، ثم الشيخ ياسين التهامى.

أما يوم 5 سبتمبر فينطلق حفل الفنانة عبير نعمة، يليه المطرب صاحب الشعبية الكبيرة محمد محسن بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وأخيرا يوم 6 سبتمبر، ينظم المهرجان حفلاً للفنانة نسمة عبدالعزيز، ثم النجم مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، و7 سبتمبر حفل فرقة دولية وكورال مركز تنمية المواهب، فيما يختتم الفنان عمر خيرت ليالى المهرجان بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجى. يُذكر أن الأيام الأولى للمهرجان شهدت إقبالاً كثيفاً من الجمهور لحضور حفلات الفنانين: نسمة محجوب، وفايا يونان، وهانى شاكر، ونادية مصطفى، وأوركسترا القاهرة السيمفونى، إضافة لحفل فرقة وسط البلد.