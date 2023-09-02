المنشدان ياسين التهامي وأحمد العمري في حفلين بمهرجان القلعة الاثنين المقبل

يقام، مساء الاثنين المقبل، حفلان متتاليان على مسرح المحكى، في إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

«العمري» و«التهامي» في مهرجان القلعة

فى الثامنة مساء، يقدم المنشد أحمد العمري مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، منها «رباه يامن أناجي»، و«قلبي يحدثني بأنك متلفي»، و«زدني بفرط الحب»، و«صلاة من الرحمن»، و«البردة»، و«ياحبيب الله»، و«تملكتم عقلي»، و«صلي يارب وسلم»، و«مولاى إني ببابك»، و«قمر»، و«المسك فاح»، وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبى الكريم.

وفي العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، والتي نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.