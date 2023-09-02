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وليد توفيق ينشر فيديو من بروفات حفله في مهرجان القلعة

كتب:

ياسمين محمود
05:15 م | السبت 02 سبتمبر 2023
وليد توفيق

وليد توفيق

شارك الفنان وليد توفيق جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال بروفات حفله الليلة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وليد توفيق ينشر فيديو من بروفات حفله في مهرجان القلعة 

ونشر وليد توفيق الفيديو وعلق عليه: «من بروفات حفل الليلة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الحبيبة مصر.. كونوا على الموعد الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة».

وليد توفيق يروج لحفله في مهرجان القلعة 

وروج الفنان وليد توفيق أمس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله بمهرجان القلعة، قائلا: «جمهوري الحبيب في مصر الحبيبة، موعدي معكم السبت الثاني من سبتمبر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الساعة العاشرة مساء».

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