موعد فصل الشتاء في السعودية 1445.. الحرارة بين 20 و30 درجة

كشفت المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية فصل الشتاء في عام 1445 هجرية، وملامح الفصل البارد على المناطق المختلفة بأنحاء المملكة، إذ يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

موعد فصل الشتاء في السعودية 1445

وأفاد الموقع الرسمي للأرصاد بالمملكة بأن موعد فصل الشتاء في السعودية 1445 سيبدأ من 18 من جمادى الأولى من سنة 1445 هجرية، والذي يوافق 22 من شهر ديسمبر المقبل من عام 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024 ويستمر ما يقرب من 89 يوماً.

ويكون يوم 22 ديسمبر من كل عام هو موعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يكون النهار أقصر من المعتاد ويكون الليل أطول.

ملامح فصل الشتاء 2023 في السعودية

ويعتبر أبرز ملامح فصل الشتاء 2023 في السعودية هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بالصيف، حيث يؤكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمي خلال الفصل البارد تتراوح في جميع أنحاء البلاد ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية خلال فصل الشتاء من ديسمبر إلى فبراير، بينما ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الربيع لتصبح ما بين 30 إلي 40درجة مئوية في الفترة ما بين مارس إلى مايو، وتبلغ أقصاها ما بين 35 إلي 45 درجة مئوية خلال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس، بينما تكون ما بين 25 إلى 35 درجة مئوية خلال فصل الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر.

ويتميز فصل الشتاء 2023 في السعودية، بكون المناخ معتدلاً، في حين أن مع بداية عام 2024 في شهر يناير تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وشعور المواطنين بالرطوبة العالية مع سقوط أمطار غزيرة على عدد من مدن المملكة العربية السعودية، مثل المدينة المنورة ومكة و جازان.