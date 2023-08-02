موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية.. «الجمعية الفلكية» توضح

مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية في عدد كبير من الدول حول العالم، حيث تجاوزت الـ45 درجة مئوية، ما أدى لوفاة وإصابة الأشخاص وتعطل الخدمات مثل التيار الكهربائي، يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في معرفة موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية، في محاولة لتخطي فصل الصيف القاسي.

موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية

وأعلنت الجمعية الفلكية السعودية، موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية، وهو من المتوقع أن يكون في 18 من جمادى الأولى من عام 1444 هجري، والذي يوافق 22 من شهر ديسمبر المقبل من عام 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024 مع بداية فصل الربيع، أي ما يقرب من 89 يوماً.

وبحسب صحيفة «سبق السعودية»، فإن موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية فلكياً هو يوم الانقلاب الشتوي، ويوافق موعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية شهر ديسمبر من كل عام، في حين أنه في النصف الجنوبي يأتي في شهر يونيو، يمتد فصل الشتاء حتى يوم الاعتدال الربيعي.

ومن جهة أخرى، فإنه بحسب تقويم الأرصاد الجوية، يبدأ فصل الشتاء دائمًا يوم 1 ديسمبر من كل عام، وينتهي في 30 فبراير، أي أن فصل الشتاء في علم الأرصاد يمتد لـ3 أشهر.

فصل الشتاء 2023 في السعودية

وبعد تحديد موعد فصل الشتاء 2023 في السعودية، فإن هذا الفصل يتميز بكون المناخ فيه معتدلاً، في حبن أن مع بداية عام 2024 في شهر يناير تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وشعور المواطنين بالرطوبة العالية مع سقوط أمطار غزيرة على عدد من مدن المملكة العربية السعودية، مثل المدينة المنورة ومكة و جازان.