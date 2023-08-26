عادل حمودة: إيمان إيلون ماسك يرى أن الذكاء الاصطناعي خارج عن السيطرة

قال الإعلامي عادل حمودة إن إيمان إيلون ماسك بالتقدم ليس مطلقا، وكان ذلك واضحا بشأن ما يراه من مخاطر الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، في شتاء 2023 أعلن أنه يعمل على إنشاء أداته الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

أكبر قدر من الحقيقة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأداة تحمل اسم «تروث جي بي تي»، وتسعى إلى إظهار أكبر قدر من الحقيقة.

وأشار إلى أنها ستنافس بقوة برامج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تفتقد الضوابط اللازمة، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية قال ماسك: «سأطلق أداة تروث جي بي تي للذكاء الاصطناعي التي ستسعى إلى ابراز أكبر قدر من الحقيقة ومحاولة فهم طبيعة الكون».

أفضل وسيلة لضمان سلامة البشر

ولفت إلى أن ماسك اعتبر هذه المنصة أفضل وسيلة لضمان سلامة البشر، وأضاف: «أداة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى فهم الكون لا ينبغي أن تهزم البشر لأننا جزء من الكون».

وأشار إلى أنه قبل أسابيع من حواره نشرت وسائل إعلام متخصصة أن ماسك يستثمر في الذكاء الاصطناعي، وأضافت أنه أسس في مارس عام 2023 شركة جديدة متخصصة أطلق عليها اسم «إكس إي أي» في نيفادا.