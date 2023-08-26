عادل حمودة: نفوذ «ماسك» السياسي تزايد بعد استحواذه على «تويتر»

قال الإعلامي عادل حمودة إنه بالقطع تزايد نفوذ إيلون ماسك السياسي بعد أن استحوذ على منصة «إكس»، أو «تويتر» سابقا، حيث إن لديه 80 مليون متابع، ينشر ماسك على «إكس»، النكات حول الخيال العلمي ورقائق الكومبيوتر بألفاظ استفزازية، اقتنع ماسك بشراء تويتر بسبب نصيحة صديقه «بيل لي».

ماسك من أكبر المؤثرين الاجتماعيين

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يقول بيل لي لمجلة التايم: إن ماسك أصبح أكبر المؤثرين الاجتماعيين انتشارا عن طريق الصدفة، حسب بيل لي أيضا: اعتبر ماسك منصة تويتر وسيلة للتخلي عن التواصل مع الناس مباشرة.

وأوضح أن بيل أضاف لي: «غالبا ما استخدم ماسك منصة تويتر بطريقة مثيرة للجدل»، واستطرد: «وتسببت تغريداته في مشكلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات».

ماسك لم يستولِ على «تويتر»

ولفت إلى أنه في عام 2018 رفعت البورصات ضده قضية تضليل المستثمرين، لم يستولِ ماسك على تويتر ليعرف الناس مدى اللطف الذي يتمتع به، كان يهمه أكثر معرفة ما سيحقق من وراء تويتر.