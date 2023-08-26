عادل حمودة: نحن الآن في عالم إيلون ماسك.. مشروعاته ستغير حياتنا

قال الإعلامي عادل حمودة إن إيلون ماسك قبل بضع سنوات كان يتعرض للسخرية، كان يوصف بأنه محتال ومجنون وأنه على وشك الانهيار، لكنه فيما بعد مشي البشر وراءه، بعدما تغلب على مأساته الشخصية ونجا من طفولة قاسية، وتجاوز شعوره بالخجل، وحقق بطموحه ما عجزت عنه حكومات كثيرة.

حمودة: درس المستفاد من مسيرة ماسك أن نأخذ طموح أبنائنا على محمل الجد

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدرس المستفاد من مسيرة ماسك أن نأخذ طموح أبنائنا على محمل الجد، وأن نجعل من العلماء نموذجا يسعون لتقليده، لنجعل العلماء نجوما مثل نجوم السينما والكرة، ربما خرج من بين الأجيال الجديدة مئة إيلون ماسك.

وتابع: «بالقطع ستغير تيسلا وسبيس إكس وتروث جي بي تي ومشروعات ماسك الأخرى حياتنا، شئنا أم أبينا نحن الآن في عالم ماسك».

ولفت إلى أن ماسك أثار كثيرا من الجدل عندما أسس شركة طبية لا تهدف للربح، والشركة تزرع شرائح إلكترونية في مؤخرة الرأس لعلاج السرطان والزهايمر والشلل الرعاش.

كبسولة تنطلق بسرعة هائلة

وأكد أن خصومه من المنافسين في هذا المجال يدعون أنه سيسيطر على العقول البشرية ويخربها، لافتا إلى أن هناك اختراعا آخر توصل إليه ماسك تحمست له كثير من الدول، وهو كبسولة تنطلق بسرعة هائلة في نفق يربط بين مدينتين، تكاد سرعتها تتفوق على سرعة الطائرة أحيانا، وبدأ تنفيذ المشروع للربط بين مدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.