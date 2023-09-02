انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بمشاركة 15 فرقة (صور)

انطلقت مساء اليوم السبت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، بطابور عرض الفِرق المشاركة بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وشارك في طابور العرض 15 فرقة، ضمت 8 فرق مصرية هي سوهاج، والأقصر، وملوي، وأسوان، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والعريش، والشرقية والشباب والرياضة بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما شارك في العرض الاول بشارع محمد علي فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان و6 فِرق أجنبية هي المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين.

غدا افتتاح المهرجان بحضور وزير الثقافة

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان، انطلاق حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد 3 سبتمبر، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

مهرجان الاسماعيلية

وقال البيان إن المهرجان يضم معرضًا للكتاب ومعرضا للفنون التشكيلية وتستمر العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد - نادي الدنفاه - نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب - مركز ومدينة القصاصين.