«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفرنسي جان لوي ليفي منتج فيلم «THE FATHER»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم المنتج السينمائي الفرنسي «جان لوي ليفي»، منتج فيلم THE FATHER، بالدورة 39 للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 8 أكتوبر المقبل.

ويعد جان لوي ليفي، واحدا من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي؛ إذ تولى رئاسة وكالة آرتميديا الفنية والتي كانت منوطة بإنتاج أهم الأعمال السينمائية في أوروبا، والتي قدمت أعظم المواهب في السينما والمسرح الفرنسي والعالمي على مدى أكثر من 20 عامًا.

كما عمل ليفي على قيادة العديد من شركات الإنتاج مثل بارفيلم، سيديف، سوليفاجوس فيلم وغيرها؛كمنتج وصانع أفلام ورئيس لتلك المؤسسات.

إنتاج جان لوي ليفي للعديد من الأعمال الفنية

كما أنتج ليفي، العديد من الأعمال التي طافت مهرجانات دولية عدة وحصلت على عدد من الجوائز البارزة وبلغ إنتاجاته 80 فيلما؛ أبرزها «هذا هو البطل» تأليف جيرار لوزييه، «صباح العالم» الحاصل على جائزة 7 سيزار من تأليف الان كورنو، «قلب في الشتاء» تأليف كلود سوتيه، «أعشاب مجنونة» تأليف جاك اوديار، شكرا للحياة تأليف برتراند بلير، المرافق تأليف كلود ميلر، حب واشرب وعش تأليف ايف انجلو شرطة بوليرو تأليف ان فونتين، تكرار كميل تأليف نويمي لفوفسكي «آفا» تأليف ليا ميسيوس، نحيف تأليف باتريك لوكونت، الأب تأليف فلوريان زيلر «حاصل علي جائزتي أوسكار وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، كما ترأس جان لويس أيضا مسرحين في باريس هما «ماثيورينز» و«ادوارد الثامن» وفي رصيده 60 عملًا مسرحيًا.

إقامة مهرجان الإسكندرية السينمائي برعاية وزيرة الثقافة

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.