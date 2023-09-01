مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20

اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة العشرون من مهرجان الصيف الدولي، حيث أحيا فريق «المربع» الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير.

حفل فريق المربع

استهل فريق «المربع» حفل الختام معربين عن سعادتهم بتواجدهم ببلدهم الثاني مصر ومشاركتهم بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، وقدم الفريق باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور أبرزها «ورد، و مليون ميل، وأغانيك، ومختلفين، وشمس، وما عندك خبر، وبيبان، وعاشق».

وقد لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مدار شهر استمتع فيه محبي الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف، وشهدت الفعاليات تنوعًا ملحوظًا بين العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والورش الفنية.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية

جدير بالذكر، أن فريق مسار إجباري افتتح فعاليات المهرجان لهذه الدورة يوم الخميس الثالث أغسطس بحفل شهد حضورًا جماهيريًا، وقدّم المهرجان هذا العام حفلات متنوعة لعدد من أبرز الأسماء على الساحة الفنية من بينها، عمر خيرت وهاني شنودة وعلي الحجار وهشام عباس

وكذلك حفلات لفرق: المولوية وسماعي وطبلة الست وأندروميدا وغيرهم، كما قام المهرجان بعرض عدد من المسرحيات أبرزها: طقوس الإشارات والتحولات، وأنا كارمن، ويا إحنا يا شيكسبير.

كما قدَّم المهرجان هذا العام ورشا فنية عن تشجيع الأجيال الجديدة واكتشاف المواهب الفنية «حرفة التمثيل المسرحي، وكتابة الأغنية، وعلاقة الممثل بالمخرج، وأساسيات الإنتاج السينمائي».