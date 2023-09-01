«نغمة حرة» مسابقة ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية مسابقة «نغمة حرة» ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرين، وذلك لاكتشاف الفرق الموسيقية الجديدة وتشجيعها على عرض مهارتها الموسيقية وتطويرها، من خلال تجميع الفرق الموسيقية المستقلة الجديدة بمهرجان الصيف الدولي العشرين.

«نغمة حرة» فرصة لاكتشاف المواهب

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المسابقة تستهدف بشكل خاص جيل الموسيقيين الشباب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتقديم موسيقاهم أمام الجمهور، حيث قامت الفرق المشاركة القيام بتسجيل عزفهم وتقديم تسجيل فيديو أو روابط للعرض على اللجنة الفنية للمسابقة، ومن شروط المسابقة ألا تكون الفرق المتقدمة أُنشأت منذ أكثر من عامين، وألا يقل عدد أعضاء الفريق عن 3 أفراد، وسميت المسابقة نغمة حرة تماشيا مع طبيعة الفرق المشاركة في المسابقة.

إعلان أسماء الفائزين

وأضاف أنه تم الإعلان عن الفائزين في ختام المسابقة من خلال اللجنة الفنية للمسابقة التي ترأسها الموسيقار راجح داوود، المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وبعضوية كل من الدكتور محمد حسني، أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية، ونيفين قناوي، مدير البرامج بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عن الفرق الفائزة، حيث فاز فريق «بانديتا» بالجائزة الأولى، وفريق «أنين» بالجائزة الثانية.

مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، ومن المُقرر أن يحيي فريق «المربع» حفل ختام المهرجان مساء اليوم الجمعة 1 سبتمبر على خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة.